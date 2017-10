Florin Gardos vorbeste pentru prima data deschis despre PLECAREA de la Southampton si despre aventura engleza: "Daca m-as intoarce in timp, mi-as da doua sfaturi"

Internationalul Florin Gardos, legitimat in prezent la Southampton, a vorbit despre aventura sa in Anglia intr-un interviu acordat pentru Eu Sunt 12.

Gardos a vorbit deschis despre aventura sa in Anglia si despre schimbarile prin care a trecut dupa transferul de la Steaua.

Fundasul recunoaste ca isi doreste sa schimbe aerul si sa ajunga la o echipa la care sa redevina titular.

"In Premier League, sezonul e foarte lung si fara vacanta in perioada de iarna, asa ca toata lumea asteapta vacanta de vara, care tine, de obicei, intre 4 si 6 saptamani. Tipul asta de calendar a fost o noutate pentru mine, eu fiind obisnuit cu vacante de vara foarte scurte, asa ca am profitat la maximum de vacanta fara sa dau o importanta foarte mare pregatirii fizice. In saptamanile libere de vara am incercat sa fac cate o miscare din cand in cand, dar nu ma gandeam ca in iulie, cand am inceput pregatirea, intram direct "in paine". Mi-a fost foarte greu in primele zile si mi-a luat ceva timp sa ma acomodez cu efortul.

Cand am inceput sezonul la Southampton, eram 4 fundasi centrali. N-am inceput ca titular, dar dupa cateva etape am primit sansa. Jucam in deplasare la Swansea si am intrat la pauza, dupa ce unul dintre fundasii centrali s-a accidentat. Am castigat 1-0 si la cateva zile am fost titular cu Arsenal, tot in deplasare, unde am castigat cu 2-1.

Am avut evolutii bune in ambele meciuri, insa cu toate acestea la revenirea fundasului titular am trecut din nou pe banca. Un episod similar a urmat la cateva luni, tot dupa doua victorii in deplasare, cu Manchester United si Newcastle. Atunci am realizat cat de greu este sa iti pastrezi locul, cat de mari sunt cerintele si ce concurenta incredibila aveam", s-a confesat Florin Gardos.

Fundasul a adaugat.

"Sunt convins ca printre cei care citesc acum sunt destui care mi-au transmis incurajari in perioada mea mai dificila. Va multumesc, va salut cu drag si abia astept sa va salut si "live" din teren, purtand tricoul unei alte echipe", a mai spus el.