Florin Gardos, subiectul unui transfer soc in ultima zi de mercato! Unde va evolua pana la urma fundasul de 6 milioane de euro

Florin Gardos a ramas pentru un nou sezon la Southampton, formatie la care a avut pana acum parte de mari ghinioane si pentru care a apucat sa joace doar 572 de minute in Premier League in 3 ani. Romanul va incerca sa patrunda in lotul primei formatii a "sfintilor".

In ultima zi de mercato din insula Britanica, Gardos a fost subiectul unui transfer destul de surprinzator. O informatie potrivit careia scotienii de la Aberdeen discuta mutarea romanului a provocat destule discutii intre fani pe retelele de socializare.

Fanii formatiei scotiene, fosta castigatoare a Cupei Cupelor si a Supercupei Europei, in 1983, sub comanda lui Alex Ferguson, l-ar fi dorit pe fundasul lui Southampton.

Aberdeen keen to sign a 'commanding' defender today? Who's top of the speculation list? Southampton's @floringardos5 Name names! August 31, 2017

@floringardos5 certainly fits the bill ???????????????? — Willie Moir (@WillieMoir) August 31, 2017

Chris Harvey from STV has said we're after Florin Gardos from southampton — Negative (@ffsAberdeen) August 31, 2017

Who I'd like to see us sign today:

•Liam Henderson

•Florin Gardos

•Alex Bruce — Cameron (@Cameron83_) August 31, 2017

@floringardos5 Come to Aberdeen mate — Callum (@MelvinSound_) August 31, 2017

Forum chat is Florin Gardos from Southampton and Lewis Macleod reportedly interested in working with DM. #deadlineday #sillyseason — Stats and Miniskirts (@StatsAndSkirts) August 31, 2017

In cele din urma, Aberdeen l-a luat sub forma de imprumut pe Dominic Ball, de la Rotherham United, in Championship.