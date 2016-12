Florin Andone, tinta de ziua pacalelilor din Spania! Atletico se muta pe Bernabeu! Cele mai tari farse

Spaniolii sarbatoresc ziua pacalelilor pe 28 decembrie si nu pe 1 aprilie.

De Dia de los Santos Inocentes, spaniolii de la Marca anunta ca Atletico Madrid se muta pe Santiago Bernabeu, terenul marii rivale din oras. Cei de la Marca au inventat chiar si un tweet al primariei, in care se anunta ca Atletico nu a primit acceptul pentru un nou stadion si este nevoiota sa imparta acelasi stadion cu Real Madrid.

Nu este singura pacaleala din presa de azi. Cotidianul AS anunta ca Florentino Perez vrea un Real Madrid galactic in varianta feminina, iar pentru asta investeste 15 milioane de euro pentru a cumpara cele mai bune fotbaliste din lume.

Si Florin Andone a ajuns in atentie cu o stire inventata de spanioli, care au anuntat revenirea lui Lucas Perez la Deportivo la Coruna. Fostul golgheter al lui Super Depor a ajuns in vara la Arsenal pentru 20 de milioane de euro, dar nu este titular. Revenirea spaniolului ar insemna sanse mai putine de joc pentru Andone, care a incheiat anul in forma pentru echipa din La Coruna.

Cei de la AS au mentionat si cateva stiri care par pacaleli, dar nu sunt. Leicester a devenit campioana Angliei, piscina verde de la Rio, Islanda in sferturile EURO, ratarea titlului in NBA de catre Golden State dupa ce a condus in finala cu Cleveland Cavaliers.