Florin Andone, pe taraba! Prima oferta dupa ce a fost pus pe lista de transferuri: "Trebuie sa plece!" 

Florin Andone nu mai are viitor la Deportivo, dupa ce a dezamagit in acest sezon.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Golgheterul lui Deportivo nu s-a regasit in acest sezon si a ajuns rezerva. Situatia il nemultumeste pe Andone, care a refuzat oferte importante vara trecuta din Anglia.

Acum primeste o noua sansa la un transfer in liga bogatilor din Premier League. In ciuda formei slabe, cei de la Brighton sunt dispusi sa plateasca 10 milioane de euro pentru transferul sau, scrie El Gol Digital.

Deportivo a platit 4,7 milioane de euro pentru 80% din drepturile lui Andone de la Cordoba. Spaniolii au aflat ca cei de la Cordoba sunt dispusi sa renunte la cele 20% din procente, pentru ca Andone sa poata pleca in aceasta iarna, in schimb vor un jucator imprumut pana in vara.

Andone a primit recent premiul pentru cel mai bun jucator din sezonul trecut. "Avem o echipa buna, dar dintr-un motiv pe care nu il inteleg nu am reusit sa confirmam. Nu sunt multumit deloc cu ce se intampla, avem o echipa buna, ar trebui sa fim inttre locurile 10 si 12", a spus Andone.

"Andone, pe taraba. Pepe Mel nu mai crede in el, iar atacantul trebuie sa plece. Banii obtinuti de pe urma unui transfer vor ajuta la intaririea lotului in aceasta iarna", scrie eldesmarque.com.