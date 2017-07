Doua goluri in doua meciuri: Florin Andone a marcat din nou pentru Deportivo La Coruna VIDEO

Atacantul roman a marcat pe final de repriza in meciul lui Deportivo.

Florin Andone a fost inclus in primul 11 al echipei si a marcat pentru 2-1 in minutul 44. Echipa romanului s-a impus detasat in fata unui club din a liga a patra spaniola, Bergantinos, si a castigat cu 6-1. Antrenorul lui Deportivo, Pepe Mel, l-a scos pe roman de pe teren la pauza si a folosit un 11 total diferit in cea de-a doua repriza.

Atacantul roman a declarat de curand ca doreste sa ramana la Deportivo unde se simte "ca acasa", cu toate ca si alte echipe s-au interesat de el.

Urmatorul meci de pregatire al spaniolilor urmeaza sa fie marti, impotriva unei formatii din divizia a treia, Pontevedra. Deportivo a castigat toate amicalele disputate pana in prezent.

