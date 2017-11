Florin Andone, aparat de rivalul sau de la Deportivo La Coruna: "Am trecut si eu prin asa ceva!" Ce mesaj i-a transmis

Florin Andone n-a mai marcat din luna septembrie!

Florin Andone trece printr-o perioada foarte slaba, nereusind sa impresioneze in cele 2 partide amicale ale nationalei dupa ce a devenit rezerva la Deportivo La Coruna.

Desi a inceput sezonul in primul 11 al lui SuperDepor, Andone a fost titular ultima data acum fix o luna intr-un 0-0 cu Eibar. In ultima partida pierduta cu Atletico, Andone a intrat in minutul 75. Atacantul roman a fost consolat intr-un interviu pentru presa din Spania chiar de jucatorul care i-a luat locul in atacul lui Deportivo, Lucas Perez. Acesta a revenit la club dupa doar 1 sezon la Arsenal in care a jucat foarte putin.

"Ce pot sa-i spun e ca am trecut prin momente similare anul trecut. Trebuie sa ramana calm si sa continue sa munceasca. Este un atacant excelent si avem nevoie de el!" a declarat Lucas Perez.