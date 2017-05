FLOP! Stanciu si Razvan Marin, inclusi in echipa transferurilor nereusite din Belgia! BLESTEMUl sumei de transfer

Stanciu nu scapa de blestemul sumei de transfer de la Steaua.

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Stanciu a devenit cel mai scump jucator din istoria lui Anderlecht, iar belgienii aveau asteptari mari din partea jucatorului roman. Stanciu nu a dezamagit, insa nici nu a stralucit la nivelul impus de cele 10 milioane de euro la cat a fost cotat.

Atat el cat si Razvan Marin au fost inclusi in echipa transferurilor ratate in acest sezon, insa ambii sunt asteptati sa explodeze in sezonul urmator.



"Razvan Marin a costat-o 1,8 milioane de euro pe Standard si a dezamagit. Romanul n-a fost insa niciodata la inaltimea pretului sau de transfer. Sa relativizam insa: nu are decat 20 de ani. Cu siguranta, transferul sau nu a dat roade imediat, dar este vorba de un pariu pentru viitor. Marin este anuntat ca unul din viitoarele mari talente ale fotbalului romanesc", scrie walfoot.be.

"Nicolae Stanciu nu este un esec in sine, dar a costat mult, foarte mult. in mod logic trebuia sa devina un jucator mai mult decat important la Anderlecht. Pana acum, romanul a disputat 37 de meciuri pentru 'les Mauves', a marcat 8 goluri si a dat 7 pase decisive, insuficient pentru un mijlocas ofensiv de valoarea sa", comenteaza site-ul.