"Fiorentina a vrut sa-l imprumute!" Devaluirile Gazzetei dello Sport despre Ianis Hagi! De ce nu joaca

Ianis Hagi nu a prins niciun minut in acest sezon la Fiorentina.

Ianis se antreneaza cu echipa mare a Fiorentinei, insa antrenorul nu ii acorda minute in Serie A.



Luca Calamai, ziarist la Gazzetta dello Sport, sustine ca Ianis nu este pregatit suficient pentru a face fata in Serie A, dar a refuzat un imprumut.



"Ianis Hagi nu e pregatit sa joace. Pantaleo Corvino (n.r directorul Fiorentinei) a vrut sa-l imprumute in aceasta vara, dar Ianis a dorit sa ramsna la echipa. O greseala", a explicat Calamai.