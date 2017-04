Fiorentina a stabilit ce se intampla cu Ianis Hagi. Veste uriasa pentru "Junior": "E singurul care are aceasta certitudine"

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Cu o singura aparitie pana acum in Serie A, de la transferul in Italia, Ianis Hagi continua sa se pregateasca si sa isi astepte sansa. Fiul lui Gica Hagi a fost rezerva la 23 de partide din campionat pana acum.

Iar sansa lui ar putea veni chiar in ultimele etape ale campionatului italian. Fiorentina.it, cel mai important site dedicat clubului toscan, noteaza ca acesta ar urma sa primeasca mai multe minute de joc pe final de sezon. In acest moment, 6 etape au mai ramas de disputat in Serie A, Fiorentina fiind pe locul 8.

De asemenea, Ianis Hagi mai primeste o veste buna. Tanarul jucator roman este "singurul fotbalist de atac sigur de locul sau", mai noteaza Fiorentina.it.

Site-ul italian a facut o analiza a atacului formatiei viola, notand ca, dintre jucatorii de atac, doar Ianis este sigur ca va ramane. De cealalta parte, slovenul Josip Ilicic are cele mai mari sanse sa plece, dupa aducerea lui Saponara. Apoi, Bernardeschi, Kalinic si Babacar reprezinta tinte pentru alte cluburi importante, eventuale oferte urmand sa fie luate in calcul serios de sefii clubului.

In urma cu doar cateva luni, antrenorul Fiorentinei, Paulo Sousa, spunea: "Ianis este viitorul echipei".