"FIASCO!" Lucescu, facut PRAF de turci dupa debutul cu infrangere! Scuzele pentru care a fost amendat

Mircea Lucescu a debutat cu o infrangere pe banca nationalei Turciei, 0-2 in Ucraina.

Lucescu si-a pus presa turca in cap dupa debutul de la nationala. Turcia a fost invinsa cu 2-0 in Ucraina, iar acum lupta pentru o ultima sansa la baraj.

Dupa ce a protestat vehement la adresa arbitrajului, Lucescu a criticat si regulile din Turcia. Antrenorul roman s-a plans ca sunt prea multi straini in campionatul Turciei, iar nationala are de suferit.

"Nationala Ucrainei e compusa din jucatori de la doua echipe. Daca va uitati, sunt echipe in Turcia compuse doar din doi jucatori turci. Nationala Turciei a avut succes in trecut cand echipele aveau un nucleu important de jucatori turci. Am promovat cu succes timp de 7-8 ani jucatori ucraineni la Sahtior si s-a vazut si la nationala lor", a spus Lucescu.

Presa turca a reactionat imediat si a studiat in amanunt toate echipele de club la care a activat Lucescu in ultimii ani.

Lucescu a avut in ultimul sezon la Sahtior 9 jucatori straini in echipa, iar la Zenit a lucrat anul trecut cu 15 jucatori straini!

Lucescu s-a plans si ca elevii sai au putine minute jucate la echipele de club, spre deosebire de ucraineni, care sunt titulari. Turcii l-au contrazis din nou pe Lucescu. Media de minute jucate de jucatorii ucraineni este de 76, in timp ce turcii au jucat in acest sezon in mediie 78 de minute!