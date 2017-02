"FENOMENUL LUCESCU" Documentarul fantastic facut despre Il Luce. 250 ore de filmari, 38 de reporteri, 16 orase

"E greu sa-ti imaginezi cum ar fi aratat Sahtior daca Lucescu nu s-ar fi dus niciodata acolo"

Jurnalistii din Ucraina au facut un documentar de colectie despre Mircea Lucescu, pe care il numesc "fenomenul".

38 de reporteri s-au impartit in 16 orase si au strans peste 250 de ore de filmari cu Mircea Lucescu, toate transformate intr-un documentar.

"Fenomenul Lucescu" vorbeste despre transformarea pe care antrenorul roman a adus-o la Sahtior Donetsk, club cu care a reusit sa cucereasca trofeul UEFA, dar pe care l-a dus an de an in Grupele Champions League.

Vedeti mai jos documentarul integral: