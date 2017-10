ACUM Fenerbahce 1-1 Kayserispor live text | Tufan egaleaza pentru Fener la ultima faza a reprizei! Stadionul este pe jumatate gol!

Kayserispor poate sa ajunga pe locul 2 in prima liga din Turcia!

Echipa lui Marius Sumudica, Kayserispor, are un meci extrem de dificil in fata celor de la Fenerbahce, echipa cu un start de sezon sub asteptari. Fener are 2 puncte sub echipa lui Sumudica.

"Va fi foarte dificil, jucam in fata unei echipe mari. Va fi insa un meci ca oricare altul din campionat, nu primim 6 sau 9 puncte daca ii batem pe cei puternic. Ambele echipe joaca pentru 3 puncte. Daca vom castiga nu primi 6 puncte. Este un meci normal, ca toate celelalte" spunea Sumudica despre partida cu Fenerabahce.

Silviu Lung Jr este singurul roman din echipa lui Sumudica ce evolueaza in partida cu Fenerbahce. Fostul jucator de la CFR, Tiago Lopes, este si el in primul 11, in timp ce Boldrin se afla pe banca de rezerve. Sapunaru nu se afla in lot.

Surpriza mare pentru Sumudica si Silviu Lung Jr si avantaj pentru Kayserispor in acest meci - programat luni dupa-amiaza, partida nu se disputa in fata unui stadion plin iar presiunea obisnuita a publicului nu va exista!

Şampiyonluğa inanan takımın taraftarı stadı böyle boş bırakırmı sizce?

Fenerbahçe-Kayseri maçı pic.twitter.com/COboy2KWGI — mustafa (@MustafaCakmak57) October 30, 2017

Live text:



Min 45. GOL FENERBAHCE! Ozan Tufan egaleaza chiar inainte de pauza din pasa lui Valbuena

Min 41. GOOOOL KAYSERISPOR! Umut Bulut deschide scorul dupa o greseala a lui Neustaedter!

Min 25. Tiago Lopes este cel mai activ jucator al lui Kayseri, insa centrarile lui din flancul drept nu au fost reluate pana acum periculos spre poarta lui Kameni

Min 13. Accidentare pentru vedeta gazdelor, Valbuena, cel care este scos in afara terenului pentru a primi ingrijiri medicale. El revine dupa 2 minute pe gazon si nu este necesara inlocuirea lui pentru moment.