FANTASTIC! Primul roman la Manchester United: "A fost o surpriza pentru mine!" Are 1.90m la numai 15 ani

Vom avea un roman la Manchester United!

De la Chivu, niciun alt roman n-a mai fost antrenat de Mourinho. Pustiul din Romania isi face bagajele pentru Anglia si viseaza sa-i ia locul lui Rooney pe Old Trafford.



Andrei Marginean joaca in liga a cincea, la Zlatna, dar Manchester United a pus ochii pe el si la vara va merge acolo. Andrei are 15 ani si masoara 1,90 metri.

"A fost o surpriza pentru mine. Manchester United, un club foarte mare, si-a dat interesul pentru mine.", spune Andrei Marginean.

"Voia sa fie portar, pentru ca nu-i placea munca, atunci cand era mai mic. Si-a dat seama ca numai prin munca poate sa razbata.", spune Ioan Danciar.

Andrei nu va fi singurul pusti roman din Anglia. Mai avem copii la Arsenal si Leicester. Andrei isi doreste sa joace la nationala cu Stanciu. Cel mai mult ii place Pirlo.



"Imi place foarte mult, e "arhitect." Pasele lui sunt extraordinare, foarte precise, mi-a placea mult sa ajung asa."