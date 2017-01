"Fantastic! Extraordinar!" Antrenorul lui Anderlecht, in delir dupa reusita fenomenala a lui Stanciu

Stanciu a incheiat anul pe banca, dar acum si-a castigat locul de titular, anunta antrenorul belgienilor.

Stanciu a marcat un super gol dupa o cursa de 70 de metri contra lui St. Truiden, iar acum e laudat de antrenorul sau, cel care il trecuse pe banca in urma cu cateva etape.

"A fost un gol fantastic! Extraordinar!

Sunt fericit cu forma sa. A facut un meci bun si daca va continua asa va ajuta echipa enorm. Un gol in imaginea omului care l-a marcat. Are calitati, acum s-a antrenat foarte bine si le poate pune in valoare." a spus Rene Weiler.

Stanciu s-a luptat cu Sofiane Hanni pana acum pentru titularizare, dar antrenorul lui Anderlecht anunta ca cei doi pot juca impreuna. "Ambii au calitati, vor sa atinga mingea cat mai mult. Dar sunt convins ca pot juca impreuna", a mai spus Weiler.

