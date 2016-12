FANTASTIC! Cum a ajuns Florin Andone PESTE transferurile de 130 milioane euro ale Barcelonei in 2016

Pentru Florin Andone, 2016 a fost un an excelent.

Florin Andone a prins nationala Romaniei, unde a si marcat impotriva Italiei, a fost in lotul pentru campionatul european din Franta si a prins un transfer in La Liga, acolo unde Deportivo l-a adus pentru 4.7 milioane de euro.

Atacantul roman nu a avut parte de cel mai bun inceput la Deportivo, insa anul l-a incheiat in forma maxima.

Spaniolii de la AS scriu astazi despre cele mai bune transferuri reusite in Spania in 2016, iar Florin Andone este considerat mult peste mutarile realizate, spre exemplu, de Barcelona.

122.7 milioane de euro au cheltuit catalanii pe transferuri in vara acestui an, insa niciunul dintre jucatorii adusi de Luis Enrique nu a devenit indispensabil pentru club.

Pe lista fotbalistilor care au reusit totusi sa impresineze se afla Vietto si Ben Yedder de la Sevilla, Willian Jose de la Real Sociedad, dar si Florin Andone, care a marcat 6 goluri in 1298 de minute.