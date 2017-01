Fantastic: Andone l-a intrecut pe Messi! Romanul a fost ales jucatorul lunii decembrie in La Liga

Florin Andone a reusit o performanta fantastica in Spania. Romanul a fost ales jucatorul lunii decembrie in La Liga, dupa ce a concurat in sondaje cu Leo Messi (Barcelona) si Vitolo (Sevilla).

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Andone a fost ales cel mai bun jucator al lunii decembrie in La Liga, depasindu-i in preferinte pe Messi si Vitolo.

Florin Andone, autor a 6 goluri in 17 meciuri pentru Deportivo, a marcat de 3 ori in luna decembrie, oferind si doua assisturi. Una dintre pasele decisive ale romanului a fost consemnata chiar pe Santiago Bernabeu, in meciul cu Real Madrid.

Andone a marcat pentru Deportivo in meciurile cu Osasuna, Real Sociedad (2), Malaga, Sevilla si Granada.

"Pentru mine este o mare mandrie. Niciodata nu mi-am imaginat ca pot ajunge la acest nivel. Dar intotdeauna am avut incredere in mine. Mereu imi doresc mai mult si mai mult", a spus Florin Andone.

Nominalizatii