A fost aplaudat DE TOT stadionul dupa primul meci, acum a dat doua assisturi SENZATIONALE! VIDEO:Ce a facut Vatajelu pentru Sparta

Dupa un start dur in Cehia, Bogdan Vatajlu incepe in sfarsit sa primeasca incredere din partea antrenorilor de la Sparta.

Aplaudat de tot stadionul in momentul inlocuirii la 2-0 cu Plzen, Vatajelu a facut un nou meci perfect la Sparta. De aceasta data, fostul fundas al Craiovei a contribuit cu doua assisturi la victoria echipei lui, 2-1 in deplasare cu Pribram. Vatajelu a prins primul 11 si a jucat tot meciul pentru supercampioana de la Praga. Dupa victoria de ieri, Sparta e pe 3 prima liga din Cehia, cu 49 de puncte, la 9 distanta de liderul Slavia.

Standing ovation for Bogdan Vatajelu after his 1st game for @ACSparta_EN @Emishor pic.twitter.com/VyNTabKJZQ