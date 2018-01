FABULOS! "Iau antibiotice ca m-am udat la fundulet!" :)) Dezvaluirea facuta de Sumudica dupa cazatura care l-a facut CELEBRU in toata lumea

Sumudica a comentat in stilul caracteristic momentul cazaturii.

Marius Sumudica a vorbit dupa partida amicala castigata astazi cu 4-1 in fata cehilor de la Slovacko. El i-a laudat pe Silviu Lung Jr, Boldrin si Sapunaru, dar si pe William De Amorim cel care a dat 2 pase de gol. Sumudica a vorbit si despre faza de la ultimul amical cand a cazut cu gardul!

"Se pregatesc bine, cresc, este un an bun. Deocamdata sunt meciuri amicale si conteaza mai mult meciul de Cupa de pe 18 ianuarie cu Antalya si apoi incep meciurile de foc, incepem contra lui Fatih Terim, va dati seama? S-a intors la Galatasaray, o sa fie o presiune in plus. Eu trebuie sa mai fac 10 puncte repede ca sa ne salvam de la retrogradare, ce e apoi este bonus. Nu stiu daca mai putem face 30 de puncte, dar daca facem 20 terminam in primele 8 echipe si imi ating obiectivul meu personal.

N-am primit niciodata echipa in plic, telefoane pe banca. Esti respectat aici. Dar atata timp cat echipa castiga. Cand nu o sa mai am rezultate trebuie sa am geanta facuta. Dar ma simt respectat.



Dupa caderea asta spectaculoasa, chiar si fanii din Kayseri spuneau: <sa rezisti 2 zile pe cal si sa cazi de pe cal a doua zi inseamna mult>. Radeau jucatorii cu gura pana la urechi, cand am ajuns la hotel am uitat si de suparare si de orice. Mai nasol e ca m-am invinetit pe aici. Ce moment, ce secunda, parca m-am asezat de rusine. Am vazut ca se uitau oamenii, am vazut si camera pe mine si mi-am pus si mainile asa ca si cum ma uitam la meci ca eu am vrut sa ma asez.



Sper sa nu se mai intample, astazi am avut noroc ca era gardul de sarma, nu m-am dus pe spate. Ala era ca plasa de la porti. Ce sa vad? Am crezut ca e bara in spate, am calcat in sant. Cand am cazut eram si putin ud la fundulet dar zic, ce sa ma mai ridic ca rade lumea de mine. Am stat vreo 5 minute. Iau antibiotic acum ca am facut cistita. Acum m-am uitat, mi-am pus si un scaun, stateam ca la frizer. Tipasem la Sapunaru, mi-a si spus: vezi daca tipi la mine?" a spus Marius Sumudica pentru Pro TV.