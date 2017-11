FABULOS! Adi Popa a fost VEDETA intr-un meci EXTRATERESTRU! A marcat de doua ori, echipa lui a pierdut 5-7!

Popa a facut un meci senzational cu Gillingham, insa echipa sa a fost eliminata din Checkatrade Trophy!

Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00

Adi Popa a fost trimis la echipa U21 a clubului pentru un joc nebun in grupa Grupa B Sud a competitiei. Reading a pierdut cu 5-7!



Chiar daca a impresionat in meciul pustilor, fostul stelsit are sanse mici de a mai continua cu Reading si din iarna. Popa va fi pus pe lista de transferuri. Prima echipa interesata de el e Panathinaikos, care l-a vrut si inainte ca mutarea sa la Reading sa aiba loc.

Popa, 29 de ani, are doar 13 aparitii la Reading din ianuarie, cand a fost cumparat de la Steaua pentru 800 000 de euro.