EXCLUSIV! Tamas i-a cucerit definitiv pe israelieni! Ce contract a primit din partea lui Hapoel Haifa

Tamas plecase dezamagit de la Steaua, insa el si-a gasit rapid un angajament in Israel, la Hapoel Haifa. El a semnat pe un sezon cu optiune pe de prelungire pe inca doua sezoane, iar israelienii au decis activarea clauzei.

Tamas se va bucura si de o marire de salariu, dar si de clauza de comportament pe care a semnat-o cand a ajuns in Israel. Fundasul s-a facut baiat cuminte in "Tara Sfanta", iar eforturile sale au fost rasplatite.

Tamas a impresionat in cele 20 de partide jucatre in acest sezon, in care a marcat si un gol. Fundasul central a adunat 1798 de minute in total, iar Hapoel e pe locul 4, la doar 3 puncte in spatele liderului Beitar.