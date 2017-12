EXCLUSIV | "Nu merg la Steaua nici pentru un milion de euro!" Trimis sa-si caute echipa, Torje nici nu vrea sa auda de o oferta de la Becali

Romanii de la Karabukspor se vad obligati in aceasta iarna sa-si gaseasca noi angajamente. Dintre acestia, Torje sta cel mai sigur. El are contract cu rusii de la Groznyi si se va intoarce acolo. Totusi, sansele ca el sa evolueze pentru echipa rusa sunt mici.

Torje va fi, cel mai probabil, nevoit sa-si caute un nou club la care sa joace sub forma de imprumut. Acesta spune ca nu se gandeste la o revenire in Liga I, cu atat mai putin la una in tricoul Stelei.

"Nu vin la Steaua nici pentru un milion de euro", a spus Gabi Torje pentru ProTV.

Fost coleg cu Grozav in Turcia, Torje spune ca decarul nationalei nu va ajunge nici el la Steaua.



"Nici Grozav nu se va duce, pentru ca si el are un trecut...", a mai spus mijlocasul.