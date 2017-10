EXCLUSIV: Gardos pleaca de la Southampton! Oferte de ULTIMA ORA. Unde poate ajunge

Florin Gardos e aproape sa se desparta de Southampton dupa 3 ani si jumatate.

Fundasul de 28 de ani, transferat in Premier League de la Steaua pentru 7,5 milioane de euro, a avut un start bun in Anglia, apoi s-a accidentat grav la genunchi si a prins tot mai putine minute in teren. Gardos n-a jucat niciun minut in campionat de la inceputul sezonului, iar Southampton ii va permite sa plece in ianuarie, cand intra in ultimele 6 luni de contract.

Conform surselor www.sport.ro, de fundasul roman se intereseaza echipe din Turcia si Qatar. Gardos ar prefera sa ramana in Vest.

"E adevarat ca au existat discutii despre o posibila plecare. Cei de la Southampton inteleg situatia, probabil in iarna acordul va fi reziliat si voi putea pleca liber la un alt club", a explicat Gardos pentru Sport.ro.

Florin Gardos, 28 de ani, a jucat in cariera la Chiajna, Steaua si Southampton. In nationala Romaniei are 13 aparitii.