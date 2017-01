EXCLUSIV | Detaliile contractului lui Tosca la Betis. Cati bani ii dau spaniolii si pe ce perioada semneaza

Alin Tosca a plecat in aceasta dimineata din cantonamentul Stelei si va ajunge abia diseara la Sevilla. Acesta a luat mai intai un avion catre Istanbul, apoi va mai face o escala la Madrid, unde se va imbarca intr-un alt avion catre destinatia finala - Sevilla.

Alin Tosca va semna cu Real Betis Sevilla dupa ce va face vizita medicala cu formatia antrenata de Victor Sanchez. Un milion de euro vor plati ibericii in schimbul transferului sau.

www.sport.ro a aflat cateva detalii contractuale. Tosca va semna un contract pana in vara lui 2020 cu Betis Sevilla, urmand sa fie remunerat in primul an cu 300.000 euro. Salariul fotbalistului ar putea creste pana in 2020.

Tosca ar putea debuta chiar in weekend pentru Betis, impotriva Barcelonei.

Fundasul se va intalni la Betis cu Joaquin (35 de ani). Joaquin a jucat si in 2006 in dubla Steaua - Betis. Pe atunci, Tosca avea doar 13 ani.