"Este o chestiune de ore!" Anuntul facut despre viitorul lui Stanciu! Ce se intampla daca nu ajunge la Sparta

Nicolae Stanciu o va parasi luna aceasta pe Anderlecht.

Impresarul lui Nicolae Stanciu, Anamaria Prodan, a dezvaluit ca negocierile dintre Anderlecht si Sparta Praga sunt pe ultima suta de metri.

”Suntem in contact si cu Anderlecht si cu Sparta Praga. Belgienii nu au fost de acord cu prima oferta. Este doar o chestie ore. Poate maine seara. Nu se pune problema ca Stanciu sa ramana la Anderlecht. Cand dai gol in Liga Europa si in campionat nu mai esti in lot te umpli de frustrari.



A fost decizia lui Nicusor Stanciu sa plece de la Anderlecht. Mai exista si alte variante in afara de Sparta Praga. Chiar si din zona araba, dar si de la alte echipe din Europa. Pe Stanciu si Chipciu nu poti sa le numesti <tepe>” a spus Anamaria Prodan la Telekom Sport.