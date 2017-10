"Era disperat, l-am sunat imediat! Acum are un parcurs foarte bun!" Dezvaluirea facuta de Mircea Lucescu despre Sumudica

Campioni in Romania cu Rapid, Mircea Lucescu si Marius Sumudica tin legatura in Turcia - primul este selectioner, al doilea face senzatie cu Kayseri in startul de sezon.

Mircea Lucescu a vorbit la venirea in Romania despre startul de sezon al lui Marius Sumudica in Turcia. Kayseri este pe locul 3 in campionat dupa 7 etape, la egalitate cu Besiktas.

"Se comporta foarte bine in momentul de fata. Are un parcurs foarte bun. Dupa primul meci era disperat. I-am dat si telefon. Am fost la meciul cu Galatasaray si i-am zis ca trebuie sa umbli putin la echipa si la modul in care te comporti fata de ei.



In orice caz, a obtinut rezultate bune. Sper sa faca in continuare la fel de bine. Avem in permanenta discutii, nu in sensul echipei, tactic, dar tot ce priveste atmosfera din campionatul Turciei. Si eu zic ca face o treaba foarta buna.



Inceputul e bun. Pe urma continuitatea e cea care decide pana la urma. Sigur, nu depinde doar de el. E o echipa mica fata de marile echipe. Deocamdata nu e luat in considerare, dar cu timpul va fi o tinta a celorlalte mari echipe" a spus Mircea Lucescu.