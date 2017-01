Englezii l-au "CITIT" pe Adi Popa! Care este cea mai mare slabiciune si ce probleme va intampina in Anglia

Adi Popa a fost analizat de presa engleza.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Popa a semnat cu Reading, spre surprinderea presei locale si a suporterilor clubului, care nu auzisera pana acum de mijlocasul roman.

Jurnalistii locali au analizat jocurile lui Popa de la Steaua si echipa nationala si au tras concluzia ca acesta poate fi util echipei, daca Stam il va folosi pe postul sau, acela de mijlocas dreapta.

Reading joaca insa cu trei fundasi centrali si cu extreme in benzi, astfel ca Popa ar urma sa fie reprofilat in extrema.



"Popa da mereu totul tipm de 90 de minue, alearga pe flanc precum o motocicleta. Munceste mult si e rapid. Daca abilitatile sale tehnice erau la fel de bune, ar fi devenit un jucator de top. Din pacate, driblingurile si centrarile sale nu sunt la fel de bune deoarece de multe ori tine capul in pamant", scir site-ul thetilehurstend.com.

Jurnalistii britanici considera insa ca Reading a facut o afacere buna cu Popa. "Are un avantaj fata de ceilalti romani care au ajuns in Anglia in ultimii ani pentru ca este mai muncitor si se poate adapta la stilul de aici. Suma de transfer este meritata, in conditiile in care Steaua cerea 1,5 milioane de euro pentru el, dar in vara devenea jucator liber".