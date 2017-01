El poate fi noul pusti de milioane al Romaniei in Anglia! Carnat a fost chemat la prima echipa la Wolves

Meciurile excelente pe care le-a facut la juniori l-au convins pe managerul Paul Lambert sa-l cheme pe romanul Carnat la pregatire alaturi de seniorii lui Wolverhampton.

Pustiul roman a fost chemat sa se pregateasca langa echipa mare dupa o perioada in care a facut progrese uriase la Wolves. Carnat e unul dintre cei mai buni oameni la U23, iar clubul are asteptari mari de la jucatorul adus de la Academia Hagi.



Carnat, 18 ani, a ajuns in Anglia acum 3 ani. Wolverhampton e acum in liga a doua a si a fost antrenata la inceputul sezonului de Walter Zenga, demis insa din cauza rezultatelor proaste. Wolves e pe 16 in Championship dupa 25 de etape.