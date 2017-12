Echipa lui Rednic, invinsa de liderul din Belgia! Mouscron incheie anul pe locul 7

Echipa lui Rednic incheie anul pe locul 7.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Echipa de fotbal Excel Mouscron, antrenata de romanul Mircea Rednic, a pierdut marti, in deplasare, in fata liderului FC Bruges, cu 2-4, in etapa a 21-a a campionatului Belgiei.

Desi a condus la pauza surprinzator cu 1-0, datorita golului marcat in minutul 35 de Benjamin Van Durmel, Mouscron, la care este legitimat si Dorin Rotariu, a primit 4 goluri in mitanul secund, autori fiind Anthony Limbombe (51), Ruud Vormer (60- pen.) si Abdoulay Diaby (70, 90+3), elevii lui Rednic nereusind decat un gol prin Bruno Godeau (69).

In urma acestui rezultat, FC Bruges isi consolideaza pozitia de lider, cu 53 de puncte, Mouscron fiind pe locul 7 (din 16) cu 26 de puncte.

Tot marti, codasa clasamentului, Eupen, a invins cu 1-0 pe Beveren, in timp ce FC Lokeren a trecut cu 2-0 de Mechelen.