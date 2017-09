"E o alta lume aici! M-as bate fara probleme la titlu in Romania!" Sumudica, surprins de ce a gasit in Turcia

FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Marius Sumudica este in continuare in perioada de acomodare in Turciar - fostul campion din Liga 1 spune ca este surprins de presiunea existenta pe antrenori.

"Cam cat era la Astra si la Rapid la un loc. Aici e presa foarte apriga, sunt niste emisiuni sportive la care analizeaza foarte bine antrenorii, analizeaza cand esti pe margine, arbitrii sunt foarte distanti si cu o personalitate aparte. E o alta lume, sunt fani in tribune, aici se mananca fotbal pe paine. E frumos si ma ajuta in viata si voi deveni mai puternic. M-as bate la campionat fara probleme in Romania. Sunt jucatori care castiga peste un milion de euro pe sezon..." a spus Sumudica pentru Prosport.

Sumudica a ramas conectat la ce se intampla in Liga 1, criticand nivelul campionatului intern: "Ma uit si la Liga 1. E mai slab campionatul decat anul trecut. E din ce in ce mai slab. Nu neaparat ca am avut eu rezultate, dar am vazut niste meciuri... unele echipe merita 50 de spectatori la meci. Se plictiseau si comentatorii" a mai spus Sumudica.