"E normal sa fiu dorit la nationala!" Rednic le-a vorbit belgienilor despre interesul nationalei

Mircea Rednic e urmatoarea optiune pentru nationala, daca Razvan Burleanu nu se intelege nici cu Contra.

Dan Petrescu a refuzat nationala, iar Contra este acum favorit sa devina selectioner. Al treilea pe lista este Mircea Rednic, aflat intr-un moment bun cu Mouscron in Belgia, locul 3.

Rednic spune ca era normal sa atraga interesul nationalei, insa nu vrea sa discute despre o oferta concreta.

"Nu este pentru prima data cand numele meu apare in legatura cu postul de selectioner al Romaniei. Dupa tot ceea ce am facut in cariera ca jucator si antrenor e normal sa se intample asta, dar intelegeti-ma, e delicat pentru moment sa discut acest subiect", a declarat "Puriul" in presa din Belgia.

"Noi nu stim nimic de plecarea lui Rednic", au comentat sefii lui Mourscron.