"E greu cand acolo e Mbappe!" Sumudica se felicita ca l-a salvat pe Amorim de la Steaua: "Zici ca e de 7 luni la noi"

Marius Sumudica si Kayseri s-au calificat in faza urmatoare a Cupei Turciei, dupa ce au trecut astazi cu 2-0 de Antalyaspor, echipa pe care o invinsesera si in tur cu 3-1. Amorim si Boldrin au marcat.

Marius Sumudica se felicita ca i-a oferit o mana de ajutor lui William De Amorim. Brazilianul l-a rasplatit cu un gol la debut!



"Referitor la William, nu am ce sa zic. A facut 8 zile de antrenament cu noi. A fost foarte repede adoptat, un jucator care zici ca e de 6-7 luni aici. A devenit un personaj important pentru clubul nostru. Ma bucur ca a si marcat. L-am schimbat in minutul 55 pentru ca imi era frica de o accidentare, deoarece nu e pregatit fizic 100%. Avem optiunea sa-l transferam definitiv pe 600.000 euro", a spus Sumudica la TelekomSport.

Sumudica este de parere ca Amorim era un fotbalist foarte bun pentru Steaua si ca a fost tratat nepotrivit.

"OK, a marcat un gol, a dat doua pase de gol in primul amical, se vede ca stie fotbal. Eu cred ca este cel mai bun jucator de banda stanga. Eu cand am spus ca Steaua are cea mai buna banda cu Amorim si Morais...

Au jucat cinci ani impreuna. Daca ii trezeai din somn, stiau unde sa si-o dea. Dar la Steaua e greu, ca mai apare un Mbappe...", a adaugat antrenorul.