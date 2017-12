E GATA! Deportivo i-a stabilit soarta lui Pantilimon! Veste proasta pentru portarul nationalei

Costel Pantilimon si-a pierdut locul de titular de la Deportivo la Coruna.

Imprumutat pana in vara de la Watford, Costel Pantilimon a inceput ca titular in poarta celor de la Deportivo. Treptat, portarul nationalei a iesit din echipa, iar acum a primit o veste proasta. Deportivo nu va activa clauza de cumparare de la Watford in vara.

Presa din Spania a aflat ca romanul nu s-a ridicat la cerintele celor de la Super Depor si va mai juca daca titularul Ruben Martinez se va accidenta. Acesta a revenit dupa o absenta lunga si si-a recuperat locul in primul 11.

"Deportivo are un portar in plus si cauta unul sa cumpere", scrie eldesmarque.com. "Deportivo cauta sa cumpere un portar de incredere in urmatoarea perioada. Nici Tyton nu a impresionat, insa situatia lui e diferita fata de cea a lui Pantilimon. Tyton are contract pana in 2019", mai scrie sursa citata.

Pantilimon va reveni la Watford, club care i-a acordat foarte putine sanse de a apara in Premier League.