"E diferenta de mentalitate" Primele impresii ale lui Tosca din Spania. Cum s-a adaptat la Betis

Alin Tosca s-a integrat perfect la Betis, echipa care tinteste primele 10 locuri din Spania.

Tosca spune ca e diferenta mare fata de fotbalul din Romania, dar a reusit sa se impuna in echipa lui Betis, chiar daca nu a avut timp de acomodare.

"E diferenta de mentalitate. In Romania sunt multi jucatori de calitate si care muncesc mult, dar aici mentalitatea este diferita. Vin de la un club mare, Steaua. Am jucat mereu in Europa, in acest an am intalnit Villarreal. Am jucat si la nationala nu am probleme cu presiunea", spune Tosca intr-un interviu acordat Estadio Deportivo.

Tosca a avut parte de un debut de foc in Spania, contra Barcelonei, la cateva zile de la transfer. Romanul a facut fata, iar Betis a smuls o remiza contra uneia dintre cele mai puternice echipe din Europa.

"M-am simtit foarte bine, debutul a fost foarte emotionant. Au fost emotii pozitive. M-am inteles foarte bine cu colegii si cu antrenorii. Desigur ca ma asteptam sa joc cat mai repede, asta imi doream si ma bucur ca am facut un meci bun. Atmosfera a fost spectaculoasa pe Villamarin, sper ca fanii sa vina la fiecare meci cu aceeasi dorinta", a spus Tosca.

Fundasul roman se acomodeaza la viata din Spania, a invatat cateva cuvinte si si-a ales mancarurile preferate.



"Aici imi place foarte mult sunca (n.r. preparatul traditional spaniol jamon - sunca de porc pregatit intr-un mod special), la fel si la mine in tara. Sunt, de asemenea, un fan al fructelor de mare.

Am invatat deja cateva cuvinte pentru a comunica pe teren cu colegii si mi-au fost de ajutor, mi-au usurat munca. Deocamdata, cunosc doar cuvintele de baza: 'stanga', 'dreapta', 'haide, haide!

Am avut ocazia sa cunosc orasul. E foarte frumos, iar vremea e fantastica", a mai spus Tosca.