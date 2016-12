"E cel mai bun din campionat!" Lovitura fantastica pe care Lucescu e sigur ca a dat-o cu acest brazilian

"Relatia mea cu jucatorii tineri e la nivel mental", a afirmat Mircea Lucescu, antrenorul echipei de fotbal Zenit Sankt Petersburg, intr-un interviu postat pe site-ul clubului rus.

Cunoscut pentru faptul ca a promovat multi jucatori care s-au impus in fotbalul mondial, Lucescu a subliniat ca si la fosta sa echipa, sahtior Donetk, s-a bazat pe tineri: "La sahtior am facut la fel, cu Timosciuk, Mhitarian si Cigrinski. Totul e o problema de investitie in talent, nu in nationalitate. Am avut ocazia sa lucrez cu jucatorii de la o varsta foarte frageda, asa ca i-am putut modela asa cum am vrut. in Romania, am avut jucatori care erau urmariti in toata Europa. in Italia s-a intamplat la fel cu Pirlo".

"Relatia mea cu jucatorii tineri e la nivel mental. E foarte interesant sa grabesti procesul dezvoltarii lor. Cred ca din acest motiv am fost invitat la Zenit. Cand am preluat echipa, media de varsta a jucatorilor era de 28 de ani. Marile echipe din Europa prefera jucatorii cu experienta si-i pot transfera de oriunde. Echipele de nivel mediu pot avea nevoie de 5-6 ani ca sa atinga urmatorul nivel", a adaugat Lucescu.

El l-a laudat pe brazilianul Giuliano, unul dintre primii jucatori care au semnat cu Zenit dupa venirea antrenorului roman: "Brazilienii aduc intotdeauna o nota de fantezie si de improvizatie. Eu l-am dorit personal la Zenit si cred ca acum Giuliano e cel mai bun fotbalist din campionat si sunt sigur ca in viitor va reusi si mai mult".

Lucescu a vorbit si despre atacantul Artiom Dziuba, care a inceput sezonul accidentat, dar a continuat sa joace, in ciuda problemelor. "Cred ca e un baiat formidabil care e foarte important pentru echipa si pentru atmosfera din cadrul clubului. Cred insa ca in acest moment nu a ajuns nici macar la 50% din ce poate face. in primavara astept lucruri extraordinare de la Dziuba", a spus Lucescu.

Alt fotbalist mentionat de Lucescu a fost Aleksandr Kokorin: "Ar trebui sa inscrie si sa ajute apararea. E incredibil de abil, e rapid si puternic si foloseste ambele picioare. in jocul sau sunt momente cand pare sa-si piarda concentrarea si pierde usor mingea si paseaza cand nu e nevoie. Kokorin are insa un potential urias".