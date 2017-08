Dupa Stanciu, a venit randul lui Chipciu! Presa belgiana il face PRAF: "Nu merita sa fie titular!"

Alex Chipciu a fost titular in toate partidele lui Anderlecht din acest sezon, iar jurnalistii belgieni se intreaba de ce.

Stanciu a fost criticat constant de presa belgiana de la transferul de 10 milioane de euro de la Steaua, insa Chipciu, jucator adus pe 3,5 milioane de euro, a avut parte tot timpul de o imagine buna in Belgia.

Pana in acest moment. Chipciu si Hanni sunt singurii jucatori care au jucat toate minutele in acest sezon la Anderlecht, iar jurnalistii de la Dernihere Heure se intreaba de ce. Daca Hanni este capitanul si cel mai bun jucator al echipei, Chipciu a dezamagit la fiecare aparitie, insa belgienii considera ca este momentul ca romanul sa treaca pe banca. "Merita Chipciu sa mai fie titular in acest moment? Daca ne uitam la jocul sau, raspunsul este clar: nu", scrie La Dernihere Heure.