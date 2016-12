Driblingul FABULOS al lui Maxim in Germania! Ce i-a facut acestui adversar

Alex Maxim e dorit in Anglia de Hull si Leeds. Ar putea pleca de la Stuttgart cu un cadou lasat pentru suporteri la ultima aparitie intr-un meci oficial din 2016.

Infrangerea cu 3-0 in fata lui Wurzburger Kickers a incheiat trist anul pentru Stuttgart. Driblingul reusit insa de Maxim in prima repriza le-a dat insa fanilor si un motiv sa se ridice de pe scaune si sa aplaude. Romanul a trecut superb mingea cu calcaiul printre picioarele unui adversar pentru unul dintre cele mai spectaculoase momente ale sezonului in liga a doua din Germania.