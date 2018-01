DRAMA prin care trece Bourceanu: a doua operatie intr-o luna! "Nu stiu daca imi mai revin din asta!" 

Alex Bourceanu s-a accidentat grav in ultimul meci din anul trecut in Rusia.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Bourceanu a impresionat la Arsenal Tula anul trecut, insa o accidentare dramatica il face sa se gandeasca la ce e mai rau. Bourceanu a suferit ruptura a ligamentelor in partida cu FC Ural de pe 8 decembrie si spera sa revina la antrenamente abia in aprilie.

"Nu stiu cand o sa revin. Recuperarea, momentan, stagneaza. Asteptam inca doua saptamani. Am o noua interventie, nu foarte complicata. Mi se scoate un surub si dupa aceea incep sa calc. Pana atunci, nu calc. Si dupa aia vedem cat de repede merge. Inainte de 10 martie nu am cum sa intru la antrenament... dupa 3 luni osul se vindeca. Sper ca de la 1 aprilie sa intru la antrenament, cred ca e foarte real obiectivul acesta. A fost un an formidabil! As prefera sa-l am si pe asta la fel ca anul trecut”, a declarat Alex Bourceanu la Telekom Sport.

Cat despre o eventuala revenire la Steaua, Bourceanu spune ca nu se pune problema in acest moment. Rusii au anuntat in luna noiembrie un iposibil interes al Stelei.

”Doar speculatii, nu stiu nimic despre chestia asta. Nu stiu cand revin in Romania, imi doresc sa mai joc un an in Rusia, in afara de sezonul asta. Si dupa aceea vad daca mai pot sa mai joc in Rusia. Mai joc... daca nu... vedem daca mai pot juca dupa aceea in Romania... Nu stiu la ce nivel voi fi dupa accidentarea asta. A fost un an foarte bun, dar, din pacate, daca mai rezistam 20 de minute, eram in o cu totul alta situatie acum”, a mai spus Bourceanu.