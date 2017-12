Drama lui Latovlevici la sfarsitul anului! A primit o veste grea la Galatasaray

Iasmin Latovlevici nu pare sa mai fie in planurile de viitor ale lui Galatasaray.

Accidentat la finalul lui noiembrie, in meciul cu Alanyaspor, fostul stelist a mai primit o veste proasta pe final de an. Antrenorul care a insistat pentru aducerea sa, Igor Tudor, a fost demis de Galatasaray. Aproape sigur, asta inseamna cu trecerea lui Lato pe lista jucatorilor disponibili pentru transfer in aceasta iarna.

Adus de la Karabukspor dupa startul sezonului, Latovkevici a prins 8 meciuri in Superliga. Fanii n-au fost insa convinsi de evolutiile lui. Romanul ar putea fi lasat sa plece chiar liber de contract daca accepta termenii unei rezilieri amiabile, sustin ziarele din Turcia.

Latovlevici, 31 de ani, a ajuns in Turcia in 2015, la Gencelerbirligi. Un an mai tarziu a trecut la Karabuk, pentru ca vara trecuta sa semneze cu Galatasaray.