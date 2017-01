Dezvaluiri spectaculoase facute de Razvan Marin in Belgia. Cum se compara cu Stanciu si Xavi

Razvan Marin a vorbit pentru presa din Belgia despre idolii sai si primele impresii despre Standard.

Jucatorul adus de la Viitorul face o comparatie cu Stanciu si vorbeste despre idolul sau in fotbal, Xavi, fostul star al Barcelonei.

"Voi face totul ca sa-mi justific prezenta aici. Am facut doua antrenamente, am fost fericit ca am prins lotul si sunt gata sa joc atunci cand antrenorul va decide ca e timpul. Eu ma simt deja integrat, desi jocul aici este mai rapid decat in Romania"

"Lui Hagi ii datorez totul. Nu vreau sa ma compar cu Xavi, dar el este modelul meu. Ofensiv, nu sunt la fel de puternic precum Stanciu, dar sunt mult mai prezent in defensiva decat el."

"Am ales as joc pentru Standard, dupa ce tatal meu a vorbit cu Liviu Ciobotariu", spune Razvan Marin pentru dhnet.be