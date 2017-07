Decizia luata de Adrian Popa dupa numai 8 meciuri jucate in 2017 la Reading. Ce le-a zis sefilor

Adi Popa vrea sa-l impresioneze pe Jaap Stam in noul sezon.

Chiar daca n-a prins decat 8 meciuri dupa transferul sau de la Steaua, in ianuarie, Popa are de gand sa ramana la Reading si campionatul viitor. Le-a transmis sefilor clubului ca isi doreste sa se lupte pentru un loc de titular si ca va discuta si cu managerul Stam despre statutul sau.



Popa, 28 de ani, a semnat in iarna cu Reading. Echipa sa a ratat promovarea in prima liga in finala play-off-ului, la penalty-uri, contra lui Huddersfield. Popa a marcat un gol in cele 8 partide in care a fost folosit.