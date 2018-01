De Amorim, RENASCUT sub comanda lui Marius Sumudica! E incredibil ce a facut la primul meci in Turcia! VIDEO

William de Amorim a semnat de cateva zile cu Kayserispor.

Scapat de cosmarul de la Steaua, William de Amorim vrea sa le demonstreze stelistilor ca s-au inselat in privinta lui. Brazilianul a reusit doua pase de gol in amicalul de azi al lui Kayseri, 4-1 cu Slovacko din Cehia.

Si Silviu Lung a fost in centrul atentiei, cand a aparat un penalty. Sapunaru a fost in centrul unui mic scandal, cand a fost atacant dur de un adversar. Sumudica a sarit ca ars de pe banca si i-a transmis arbitrului sa se trezeasca.

De aceasta data, turcii au ales un teren cu gard rezistent, iar Sumudica nu a mai avut incidente.

Sumudica e multumit de primul meci al lui De Amorim, care a ajuns la Kayserispor in urma cu 3 zile. "Willy a jucat bine si are 3 zile de antrenament. Dar importante sunt jocurile pentru ca iti dau un ritm, degeaba te antrenezi daca nu joci. Imi aduc aminte cand plecam cu Nea Mircea Lucescu in pregatire, in 8 zile aveam 7-8 meciuri, dimineata antrenament iar seara jucam", a spus Sumudica pentru ProTV.