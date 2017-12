"Dar la mana ce ati patit?!" Raspunsul dat de Sumudica dupa meciul eroic facut de echipa sa in fata campioanei Besiktas :))

Sumudica si Kayseri au mai scos un rezultat mare in Turcia. Echipa romanului a remizat impotriva campioanei en-titre Besiktas, scor 1-1, dupa ce a jucat o repriza in inferioritate numerica.

Marius Sumudica a revenit in tara dupa o perioada fantastica in Turcia, in care a ajuns cu echipa sa, Kayserispor, intre primele formatii ale Superligii turce. Sumudica a vorbit la sosire despre aventura sa, dar si despre planurile de viitor.

Obisnuit sa le raspunda jurnalistilor turci in limba portugheza, Sumudica a raspuns initial in limba lui Ronaldo. Apoi s-a corectat.

"A fost ca o victorie, am jucat mai mult de 45 de minute in 10 oameni, impotriva unei echipe care si-a odihnit jucatorii pentru a veni sa ne bata. Nu au avut nicio ocazie de gol, am facut o partida fantastica.

Pe zi ce trece, transformam o echipa normala intr-o echipa fantastica.

Obiectivul meu este sa aduc oamenii la stadion si am avut 30.000 de oameni la meci. Anul trecut, echipa avea 3.000 fani la meci.

Incercam sa devenim o putere.

Eu, din punct de vedere profesional, ma simt implinit. Am o echipa care creste si cat timp nu am pierdut cu Basaksehir, cu Besiktas, cu Fenerbahce, inseamna ca suntem o echipa buna!



Poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom califica intr-o cupa europeana.

De bucurie, am dat un pumn intr-o usa! Usa n-a patit nimic, doar degetul meu.

Turcia este tara in care mi-am dorit sa ajung antrenor si cred ca pot face performanta acolo", a spus Sumudica.