Dan Petrescu a plecat de la arabi dupa ce a fost invins de noua echipa a lui Reghecampf! In locul lui vine un antrenor urias

Cesare Prandeli este noul antrenor de la Al Nasr.

Fostul selectioner al nationalei Italiei, Cesare Prandeli, se intoarce pe banca unei echipe - el a fost anuntat ca fiind noul antrenor de la Al Nasr, urmand sa-i ia locul lui Dan Petrescu. Prandelli nu a mai antrenat din decembrie 2016 cand a plecat de la Valencia dupa doar 10 partide.

Prandelli, 59 de ani, cel care a reusit sa duca Italia pana in finala Euro 2012, pierduta in fata Spaniei, va fi prezentat luni de catre noua sa echipa.

Dan Petrescu o paraseste pe Al Nasr dupa doar 7 luni in urma infrangerii cu 3-0 in finala Cupei Presedintelui de sambata, 0-3 in fata celor de la Al Wahda, noua echipa a lui Laurentiu Reghecampf.