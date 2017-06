"Daca mai bea, contractul lui va fi TERMINAT!" Anunt de ultima ora despre Tamas. Ce i s-a intamplat in Israel

Tamas a semnat cu Hapoel Haifa, insa n-are parte de liniste in Israel din cauza problemelor din trecutul sau.

Proprietarul echipei lui Tamas, Yoav Katz, dezvaluie ca i-a pus o clauza antialcool in contract fotbalistului roman. In cazul in care va avea probleme in afara terenului, fostul stelist risca sa-si incheie rapid aventura la Haifa.

"Am vorbit cu jucatorul, credem ca problemele lui au fost izolate. Totusi, in caz de comportament nepotrivit, contractul lui va fi terminat. Ne-am asigurat de tot cu o clauza. Nu exista baruri in Haifa. Tamas a fost ales de staff-ul nostru tehnic, nici nu stiu cine ni l-a oferit!", a spus Yoav Katz, proprietarul lui Hapoel Haifa, la Radio 103 FM.

Gabriel Tamas si-a reziliat in aceasta vara contractul cu Steaua, desi Gigi Becali anunta inaintea finalului de sezon ca intentioneaza sa-l pastreze in lot cu un contract renegociat. "Cu Tamas renegociez. Ii pun acolo niste clauze. Gata, tata, fara bautura, nu se mai poate asa! Accepti, bine. Nu? La revedere!", anunta Becali in luna mai.