"Daca ar stii turcii ca inteleg limba lor, n-as mai scapa de ei". Lucescu, superinterviu in Gazzetta dello Sport despre antrenorul strain favorit si nationala Turciei

Mircea Lucescu a vorbit intr-un interviu acordat cotidianului italian Gazzetta dello Sport. Lucescu va veni saptamana viitoare in Romania, pentru meciul amical de la Cluj, transmis LIVE de ProTV.

"Am cei mai multi stranieri dintre toate echipele din Europa, 65% dintre jucatorii mei", sustine Lucescu in Gazzetta dello Sport. Acesta a vorbit despre efortul sau de a se reintegra in fotbalul turc la 13 ani de la dubla reusita cu Galata si Besiktas. Atunci, Il Luce a castigat titluri in primul sezon la fiecare dintre echipe si a bifat 4 participari in Champions League, aducandu-le turcilor un sfert de finala cu Real Madrid si victorie cu 3-2 in primul meci in fata galacticilor. Returul de pe Santiago Bernabeu avea sa fie ultimul meci european din cariera lui Hagi.

"Spaletti e un antrenor care vorbeste cu jucatorii si de aia are succes. Urmaresc cu interes evolutia lui Inter, am jucat multe meciuri amicale cu ei in Turcia, doar Zenitul lui Spaletti si TSKA erau de nivelul lui Sahtior", spune Luceecu, fost antrenor al lui Inter intre 1 dec 1999 si martie 2000.

"Imi doresc ca Calhanoglu sa fie folosit ca un numar 8, cred ca ideea de 10 nu i se potriveste. Multi pleaca de tineri si apoi nu prind echipele, ca nu au experienta. Turcia nu e o tara usoara", povesteste Lucescu despre cei doi titulari ai sai care vin de la Milan si Roma, Calhanoglu si Cengiz Under.

"Aici sunt zeci de jurnalisti si de ziare. Daca ar stii ca pricep limba lor, nu as mai scapa de ei. Sunt eu si preparatorul meu italian aici. Italia e cea mai buna scoala de pregatire fizica din lume", povesteste singurul selectioner roman care este platit cu 3 milioane de euro pe sezon si care are acelasi obiectiv cu Romania - EURO 2020.

Pentru romani, noul drum catre EURO incepe joi, chiar impotriva lui Mircea Lucescu. Romania - Turcia se vede LIVE la ProTV, de la 20:15.