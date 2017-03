Cum a fost laudat Adi Popa la PRIMUL MECI ca titular in Anglia. Ce l-a impresionat pe antrenor

Adi Popa a reusit in final sa fie titular la Reading.

Adi Popa a fost titular la Reading in victoria cu 2-1 in fata celor de la Wolves. Adi Popa a stat 63 de minute pe teren.



Jaap Stam, antrenorul lui Reading, l-a laudat pe fostul stelist pentru modul in care s-a prezentat.



"Adrian are un ritm bun si este un jucator oportunist in ofensiva. Isi gaseste mereu spatii sa alerge si asta face foarte bine", a declarat Stam despre Popa.