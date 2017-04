Cum a ajuns Adi Popa FOTBALISTUL INVIZIBIL: titular la Steaua si marcator pentru Romania in toamna, mijlocasul trece prin momente grele in Anglia

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Plecat din postura de titular al Stelei si international roman la Reading, in liga a doua engleza, Adi Popa (28 de ani) are parte de o perioada dificila. Mijlocasul roman nu a fost integralist in niciun meci pentru echipa sa, chiar daca a reusit sa marcheze o data.

Lui Adi Popa nu ii prieste fotbalul englez. De la transferul in Championship, in iarna, mijlocasul a jucat doar 225 de minute. Acesta a fost titular de 3 ori in 7 aparitii, fiind de fiecare data schimbat.

Astazi, Adi Popa a jucat doar doua minute in Reading 2-1 Rotherham, fiind introdus pe teren in minutul 90+1.

Cifrele lui Adi Popa la Reading

225 de minute jucate - 1 gol marcat

8 minute a jucat in Reading 0-0 Barnsley

29 minute in Huddersfield 1-0 Reading

63 minute in Reading 2-1 Wolverhampton

3 minute in Sheffield 0-2 Reading + gol marcat

55 minute in Reading 3-1 Blackburn

65 minute in Aston Villa 1-3 Reading

2 minute in Reading 2-1 Rogherham