Culisele intoarcerii lui Sanmartean in Golf: salariu urias incasat de mijlocas la 37 de ani. Cati bani va lua

Sanmartean le-a spus pas lui Andone si Mutu, care l-ar fi dorit la Dinamo. La 37 de ani, mijlocasul a plecat din nou in Golf, pentru a juca sub comanda lui Galca.

Lucian Sanmartean a semnat in urma cu o saptamana cu Al Tawoon, formatie din Arabia Saudita, a carei banca tehnica este ocupata de Costel Galca.

La 37 de ani, Sanmartean s-a intors pentru a doua oara in Arabia, dupa ce in prima sa aventura a jucat la Al Ittihad.

Mijlocasul a semnat un contract pe un an si jumatate in valoare de peste un milion de euro.

Sanmartean va incasa 700.000 euro pe an, aproximativ 1.050.000 euro pentru toata durata contractului.

Informatia a fost dezvaluita de Anamaria Prodan-Reghecampf la Ora Exacta in Sport.

"Sanmartean are un salariu de 700.000 euro pe an in Arbaia si un contract pe un an si jumatate", a spus aceasta.

"Va juca pana la 41 de ani. Nu are nicio problema, duce antrenamentele legat la ochi din primul pana in ultimul minut", a completat Anamaria Prodan.