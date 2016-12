Craciun special pentru Florin Andone cu iubita sa din Spania. Ce imagini au postat pe net

Florin Andone are parte de un Craciun extrem de fericit. Atacantul nationalei a incheiat turul in forma maxima!

Andone a asteptat 10 etape ca sa marcheze pentru Super Depor, dar si cand a facut-o nu s-a mai oprit. A ajuns la 6 goluri in 6 partide, iar Sarbatorile au fost extrem de fericite. Se anunta un retur mult mai bun pentru Deportivo, care a suferit mult in startul de sezon. Atacul a fost problema, in conditiile in care Andone nu marca, iar Joselu a fost accidentat. Spaniolul a revenit si a marcat si el de doua ori. "Cu Andone si Joselu, Depor redevine Super in retur", scrie azi presa din Spania.

Atacantul nationalei a petrecut Craciunul impreuna cu prietenii si iubita sa in parcul de distractii Port Aventura.

