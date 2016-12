Craciun cu adevarat fericit pentru Dan Petrescu! BONUSUL URIAS incasat de antrenor

Dan Petrescu a primit o veste importanta de Craciun.

Super Dan a plecat in toamna de la Kuban, echipa cu mari probleme financiare. Antrenorul roman i-a dat in judecata pe rusi si a castigat chiar inainte de Craciun, scrie ziare.com.





Kuban e obligata sa-i achite 500.000 de dolari, salariul pentru lunile in care a antrenat echipa din liga a doua rusa si daune. Daca nu vor plati banii, rusii vor primi interdictie la transferuri din partea FIFA.



Petrescu o antreneaza pe Al-Nasr Dubai in Emiratele Arabe Unite in acest moment.